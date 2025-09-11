Thiago Almada sofre lesão e desfalca o Atlético de Madrid na estreia pela Champions

Meio-campista tem uma lesão muscular na perna direita e ficará de fora das próximas partidas da equipe Colchonera na temporada 2025/26 / Crédito: Jogada 10

O Atlético de Madrid terá um problema importante para a estreia na Champions League 2025/26. Afinal, Thiago Almada, ex-Botafogo, sofreu uma lesão muscular na perna direita e estará de fora do duelo com o Liverpool, no Anfield, na quarta-feira (17), às 16h (de Brasília). Além disso, o argentino também não estará presente na partida contra o Villarreal, sábado (13), pela La Liga. “O camisa 11 passará por sessões de fisioterapia e trabalho de reabilitação na academia, e a evolução da lesão determinará seu retorno às competições”, informou o clube ‘rojiblanco’ no comunicado oficial.