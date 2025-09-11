São Paulo prepara renovação de contrato com Ryan Francisco

Atacante de 18 anos, destaque da Copinha, só volta a jogar em 2026 após cirurgia no joelho, mas vai ganhar novo vínculo com o Tricolor / Crédito: Jogada 10

O São Paulo deve anunciar nos próximos dias a renovação de contrato do atacante Ryan Francisco, de 18 anos. O jogador é considerado uma das principais promessas de Cotia. O novo vínculo vai até dezembro de 2029, ampliando em um ano o atual contrato, que venceria no fim de 2028. As conversas pela extensão começaram no meio do ano, mas chegaram a uma conclusão um dia após a lesão sofrida pelo jovem no CT da Barra Funda, em 15 de julho. Mesmo diante do problema físico, a diretoria manteve as bases da negociação, entendendo que Ryan é um ativo importante para o futuro do clube.