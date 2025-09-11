Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sampaoli terá Atlético Mineiro completo para decisão contra Cruzeiro

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil; Vantagem é da Raposa
Com a chegada de Alan Franco e Ivan Román, que estavam disputando as Eliminatórias da Copa pelas suas respectivas seleções, o técnico Jorge Sampaoli vai ter o Atlético Mineiro completo para o confronto contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (11), pela Copa do Brasil.

Além da dupla, existe ainda a expectativa do zagueiro Lyanco estar à disposição do treinador. Ele se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda e realizou a transição para a preparação física durante a semana.

No entanto, o Galo segue com alguns desfalques: o lateral Saravia, o volante Patrick e o atacante Caio Maia. Todos estão no departamento médico. Por outro lado, o zagueiro Ruan Tressoldi, que chegou recentemente ao clube, segue em trabalho de recondicionamento físico. Além disso, ele não pode jogar na Copa do Brasil por questões de regulamento.

O provável Galo, portanto, é: Everson; Natanael (Gabriel Menino), Lyanco (Vitor Hugo), Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alan Franco), Alexsander e Gustavo Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.

O Atlético Mineiro perdeu o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por 2 a 0 para o Cruzeiro. Assim, precisa reverter o placar para ir à semifinal. Em caso de vitória por 2 a 0, a decisão vai para os pênaltis. Dessa forma, uma vitória por três gols de diferença coloca o Galo na semifinal da competição.

