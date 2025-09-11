Sampaoli terá Atlético Mineiro completo para decisão contra Cruzeiro

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil; Vantagem é da Raposa

Com a chegada de Alan Franco e Ivan Román, que estavam disputando as Eliminatórias da Copa pelas suas respectivas seleções, o técnico Jorge Sampaoli vai ter o Atlético Mineiro completo para o confronto contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira (11), pela Copa do Brasil.

Além da dupla, existe ainda a expectativa do zagueiro Lyanco estar à disposição do treinador. Ele se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda e realizou a transição para a preparação física durante a semana.