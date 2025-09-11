Sampaoli explica eliminação do Atlético: “Time entrou em histeria”

Técnico lamenta a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro e diz que o time "brigou demais e jogou de menos" na decisão da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O técnico Jorge Sampaoli diagnosticou o motivo da eliminação do Atlético. Após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, nesta quinta-feira (11), o treinador afirmou que o time “entrou em uma histeria”. A postura, segundo ele, não permitiu que a equipe jogasse futebol. O resultado, que ocorreu no Mineirão, eliminou o clube nas quartas de final da Copa do Brasil. A análise do comandante argentino, de fato, foi bastante contundente. Para Sampaoli, o clima do jogo acabou favorecendo o rival, que já tinha a vantagem.

“Eu creio que o mais relevante que aconteceu no jogo foi que entramos em uma histeria que não permitiu jogar. Se jogou muito pouco, se brigou demasiadamente, e nisso o rival é melhor”, disse o técnico. As consequências dessa postura, segundo o treinador, foram claras em campo. Ele acredita que a equipe se deixou levar pelo nervosismo e pela pressa de reverter o placar: “O rival jogou com o resultado e com o nosso desespero. Se nós tivéssemos a possibilidade de jogar mais tempo o jogo, ao invés de disputá-lo, acredito que teríamos mais chances.” Sampaoli lamenta mental do Atlético Sampaoli, inclusive, voltou a usar o termo “histeria” para definir a atuação. Ele descartou apontar qualquer erro individual como um problema principal.