Sampaoli busca feito inédito para classificar Atlético na Copa do Brasil

Essa é a primeira vez na carreira que o técnico precisa reverter um placar de dois gols em um mata-mata
O técnico Jorge Sampaoli tem uma missão complicada – e inédita – logo na sua reestreia à frente do Atlético: reverter uma desvantagem de dois gols em um confronto de mata-mata. Além disso, será a primeira vez do treinador argentino enfrentando o Cruzeiro como comandante do Galo.

Atlético e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Galo perdeu a primeira partida por 2 a 0. Assim, para se classificar, precisa vencer pelo mesmo placar – e levar a decisão para os pênaltis. Ou ter uma vitória por três gols de diferença.

Apesar de Sampaoli nunca ter passado por essa situação na carreira de treinador, a sua primeira passagem pelo Galo teve um ataque muito eficiente. E essa é uma esperança para fazer um feito inédito. Sob o comando do argentino em 2020, foram 80 gols em 45 partidas. No entanto, mesmo com esse número de jogos à frente do Atlético, o técnico não enfrentou o Cruzeiro no maior clássico mineiro.

O treinador teve cerca de uma semana para conhecer o atual elenco e realizar a preparação, que contou com treinos em dois períodos durante três dias. Além disso, Sampaoli tem um jogador de referência no ataque: Hulk. E mais: o camisa 7 tem como principal vítima o Cruzeiro. Contra a Raposa, o atacante já balançou as redes nove vezes.

Dessa forma, a fórmula de técnico com um ataque efetivo e um atacante que gosta de marcar gols contra o Cruzeiro, o Atlético vive a expectativa de conseguir reverter o placar e se classificar para às semifinais da Copa do Brasil.

