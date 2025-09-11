SAF do Fluminense contará com a criação de Comitê de Investimentos e Conselho de Administração

Documento presente no Portal da Transparência explica a criação e funcionamento desses futuros órgãos, caso a SAF seja aprovada no Tricolor / Crédito: Jogada 10

Depois de apresentar a proposta da SAF ao Conselho Deliberativo, o Fluminense divulgou o documento completo da possível transação em seu Portal da Transparência para quem puder acompanhar. Assim, o texto informa que está prevista a criação de grupos para controles de investimento e administração logo após a implantação da Sociedade Anônima. Dessa forma, os membros do futuro Conselho de Administração deverão se reunir uma vez a cada mês. O órgão, por sua vez, ocupará a categoria de “Governança Corporativa” Além disso, ele será composto por oito membros, que serão nomeados pelos acionistas para mandatos de dois anos, com possibilidade de renovação, segundo informação do portal “ge”.

A SAF, portanto, terá o direito de nomear seis membros e seus respectivos suplentes. Já a associação terá o direito de nomear dois membros e respectivos suplentes, enquanto a SAF indicará o presidente deste Conselho. Atribuições e representantes Haverá também a criação do novo formato de diretoria por parte da SAF, composta por, no mínimo, cinco membros. Ela terá também divisões técnicas para cada área, sendo formada por: Diretor Presidente (CEO da SAF), Representante ligado ao futebol, Representante ligado ao departamento financeiro, Representante ligado ao departamento jurídico e Representante ligado ao departamento comercial. Eles, então, irão representar a SAF nos termos do estatuto social e da legislação e administrar os negócios e operações. Também terá que preparar o orçamento anual e o plano de negócios, assim como elaborar as demonstrações financeiras requisitadas pelo Conselho de Administração.