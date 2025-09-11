Rüdiger se desentende com Vini Jr em treino do Real Madrid

Zagueiro alemão vive fase turbulenta no clube, sem perspectiva de renovação de contrato e com futuro incerto em Madri / Crédito: Jogada 10

Gerenciar um elenco cheio de estrelas nunca é tarefa fácil e o técnico Xabi Alonso precisou lidar com isso nos últimos dias no Real Madrid. Segundo a imprensa espanhola, Antonio Rüdiger e Vini Jr protagonizaram uma cena de tensão em um dos treinos da equipe. LEIA MAIS: Luis Enrique passa por cirurgia após acidente de bicicleta

O desentendimento começou após uma entrada dura do zagueiro alemão sobre o atacante brasileiro. A jogada acabou gerando discussão, troca de empurrões e clima pesado no grupo. Dessa maneira, o técnico Xabi Alonso não deixou a situação se prolongar. Para evitar que o episódio ganhasse proporções maiores, mandou Rüdiger para casa imediatamente. O defensor precisou se acalmar e, mais tarde, pediu desculpas ao elenco, especialmente à Vini Jr. Rüdiger tem futuro indefinido no Real Madrid A turbulência chega em um momento em que a permanência de Rüdiger no clube já é colocada em dúvida. O contrato do zagueiro vai até junho de 2026, mas a diretoria não planeja renová-lo e trabalha em uma reformulação no setor defensivo. Além disso, o jogador também vive fase conturbada na seleção alemã, onde foi apontado como culpado na derrota para a Eslováquia, em Bratislava. Dessa forma, a soma dos problemas tem levantado questionamentos sobre seu rendimento recente e alimentado rumores de uma possível saída.