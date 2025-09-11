Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rüdiger se desentende com Vini Jr em treino do Real Madrid

Zagueiro alemão vive fase turbulenta no clube, sem perspectiva de renovação de contrato e com futuro incerto em Madri
Gerenciar um elenco cheio de estrelas nunca é tarefa fácil e o técnico Xabi Alonso precisou lidar com isso nos últimos dias no Real Madrid. Segundo a imprensa espanhola, Antonio Rüdiger e Vini Jr protagonizaram uma cena de tensão em um dos treinos da equipe.

O desentendimento começou após uma entrada dura do zagueiro alemão sobre o atacante brasileiro. A jogada acabou gerando discussão, troca de empurrões e clima pesado no grupo.

Dessa maneira, o técnico Xabi Alonso não deixou a situação se prolongar. Para evitar que o episódio ganhasse proporções maiores, mandou Rüdiger para casa imediatamente. O defensor precisou se acalmar e, mais tarde, pediu desculpas ao elenco, especialmente à Vini Jr.

Rüdiger tem futuro indefinido no Real Madrid

A turbulência chega em um momento em que a permanência de Rüdiger no clube já é colocada em dúvida. O contrato do zagueiro vai até junho de 2026, mas a diretoria não planeja renová-lo e trabalha em uma reformulação no setor defensivo.

Além disso, o jogador também vive fase conturbada na seleção alemã, onde foi apontado como culpado na derrota para a Eslováquia, em Bratislava. Dessa forma, a soma dos problemas tem levantado questionamentos sobre seu rendimento recente e alimentado rumores de uma possível saída.

Rüdiger chegou ao Real em 2022, após passagens por Stuttgart, Roma e Chelsea — clube no qual viveu seus melhores anos, conquistando títulos como Champions, Mundial de Clubes, Supercopa da Uefa, Liga Europa e Copa da Inglaterra. Além disso, em Madri, também levantou troféus importantes, entre eles a Champions, LaLiga, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e duas Supercopas da Uefa.

Pelo clube merengue, soma 157 partidas, sete gols e quatro assistências. Por fim, diante da falta de perspectiva de renovação, o alemão começa a avaliar ofertas e pode estar de saída muito em breve.

