Renato Paiva recusa proposta do maior campeão egípcio

Ex-treinador do Botafogo e Fortaleza foi procurado pelo Al-Ahly, do Egito

Campeão egípcio nas últimas três temporadas, o Al-Ahly começou mal a temporada 2025/26 do Campeonato Egípcio. Afinal, venceu um de quatro jogos disputados, além de dois empates e uma derrota. Dessa forma, ocupa o 13º lugar com apenas cinco pontos, bem distante do líder Al-Masry, com 11 e ainda invicto.

Livre no mercado após ser demitido do Fortaleza, o técnico Renato Paiva não pretende voltar a trabalhar neste momento. Afinal, o treinador português recusou uma proposta do Al-Ahly, do Egito, para substituir o compatriota José Riveiro, de acordo com informações do jornal “O Jogo”, de Portugal.

Renato Paiva, de 55 anos, seria o quatro treinador português da história do clube egípcio. Afinal, antes dele trabalharam por lá também: Manuel José, José Peseiro e Ricardo Soares. O Al-Ahly, agora, procura um novo treinador. O português Paulo Bento, que deixou recentemente o comando da seleção dos Emirados Árabes Unidos, estava na mira.

Em 2025, Renato Paiva comandou Botafogo e Fortaleza. No Alvinegro, com 23 jogos, 12 vitórias, três empates e oito derrotas, com 56.5% de aproveitamento. Já no Leão, foram 10 jogos, apenas uma vitória e 20% de aproveitamento.

O Al-Ahly é o maior campeão do Egito e um dos clubes mais bem-sucedidos do mundo. Afinal, somam 45 títulos do Campeonato Egípcio, 39 da Copa do Egito, 15 Supercopas do Egito, além de 12 Liga dos Campeões da África.

