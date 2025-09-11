Reinaldo, do Mirassol, volta à Arena e elogia ex-clube: “Me sinto um pouco gremista”

Lateral-esquerdo é o artilheiro de sua equipe no Campeonato Brasileiro, com sete gols. No primeiro turno, marcou duas vezes sobre o Tricolor / Crédito: Jogada 10

O lateral-esquerdo Reinaldo viverá um cenário diferente no próximo sábado (13), quando visitará pela primeira vez o Grêmio na Arena, após deixar o clube ao fim da última temporada. O jogador classifica o reencontro como especial e acredita que o Mirassol terá dificuldades em Porto Alegre.

Reinaldo jogou no Imortal em 2023 e 24. No primeiro turno do Brasileirão, marcou duas vezes na goleada por 4 a 1 do Mirassol, atuando em casa. O lateral garante que deixou o clube gaúcho sem ressentimento. “Hoje estamos de lados diferentes e cada um vai lutar pelo seu prato de comida, mas eu tenho um enorme carinho pelo Grêmio. Vivi grandes momentos, fui bem acolhido por todos, fiz muitos amigos e me sinto um pouco gremista. Será especial voltar. Tenho grandes amigos lá e tenho certeza que o time vai reagir no Brasileirão, mas espero que seja depois dessa rodada”, declarou o jogador. Apesar de ser lateral-esquerdo, Reinaldo é o artilheiro do Mirassol no Campeonato Brasileiro, com sete gols marcados, além de três assistências. Reinaldo tem números de destaques no Grêmio No Grêmio, o experiente jogador também tem bons números. Afinal, em 95 partidas pelo Tricolor, marcou nove gols e distribuiu dez assistências, tornando-se o lateral com mais participações em gols desde a inauguração da Arena, em 2013. Assim, supera João Pedro (16), Cortez (12), Léo Moura (12) e Nicolas (12).

Aliás, Reinaldo é o atleta de sua posição com mais gols pelo Grêmio na última década. O ex-lateral-direito Edilson também tem 19 participações em gols, mas algumas delas ocorreram em 2010, em sua primeira de três passagens pelo Imortal. “O Grêmio hoje mudou muito, é um time bem diferente se comparado ao do primeiro turno. Eles têm outro treinador, se reforçaram muito bem na janela de transferências e já mostraram uma outra cara contra o Flamengo no Maracanã. Vai ser um jogo muito duro, como sempre é lá na Arena, até pelo apoio do torcedor e pela necessidade deles”, destacou. Dessa maneira, Reinaldo é um dos destaques do Mirassol neste Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a sexta colocação, um ponto abaixo do Bahia, o primeiro clube no G6 da competição.