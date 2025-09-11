Promessa do Flamengo vive expectativa de ser relacionado

Ryan Roberto, de 17 anos, tem treinado com o profissional / Crédito: Jogada 10

Promessa do Flamengo, o atacante Ryan Roberto vive a expectativa de ser relacionado pelo técnico Filipe Luís pela primeira vez. Afinal, o jovem, de 17 anos, treinou com o profissional durante a Data Fifa e pode aparecer na lista para o jogo contra o Juventude, domingo (14), no Alfredo Jaconi. O técnico Filipe Luís costuma dar espaços para os jovens nos treinos. Afinal, nomes como o lateral-direito Daniel Sales e o volante Pablo Lúcio também se juntaram ao grupo nesta semana, de acordo com o “ge”. Aliás, ambos já foram relacionados nesta temporada. Assim, Ryan Roberto vive a mesma expectativa.