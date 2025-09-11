Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Promessa do Flamengo vive expectativa de ser relacionado

Ryan Roberto, de 17 anos, tem treinado com o profissional
Promessa do Flamengo, o atacante Ryan Roberto vive a expectativa de ser relacionado pelo técnico Filipe Luís pela primeira vez. Afinal, o jovem, de 17 anos, treinou com o profissional durante a Data Fifa e pode aparecer na lista para o jogo contra o Juventude, domingo (14), no Alfredo Jaconi.

O técnico Filipe Luís costuma dar espaços para os jovens nos treinos. Afinal, nomes como o lateral-direito Daniel Sales e o volante Pablo Lúcio também se juntaram ao grupo nesta semana, de acordo com o “ge”. Aliás, ambos já foram relacionados nesta temporada. Assim, Ryan Roberto vive a mesma expectativa.

Em 2025, Ryan Roberto marcou 21 gols em 39 jogos na base do Flamengo. O atacante marcou 20 dos 21 gols em 32 jogos na categoria sub-17, além de um em sete partidas no sub-20. O jovem é uma das principais promessas da base rubro-negra. O clube, aliás, o blindou na última janela de transferências. Ajax, da Holanda, e Barcelona, da Espanha, já fizeram sondagens.

Natural de São Paulo, Ryan Roberto estava na base do Athletico-PR. O jovem chegou ao Flamengo em definitivo em 2023. Na ocasião, cada clube ficou com 50% dos direitos. Contudo, o Rubro-Negro possui uma opção de compra no contrato que permite adquirir mais 20% por R$ 1,5 milhão, mas ainda não exerceu. Em junho, os paranaenses tentaram o comprar de volta, mas o clube carioca rejeitou.

