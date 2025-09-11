Palmeiras treina com elenco completo e se prepara para duelo contra o Inter

Andreas Pereira pode fazer sua estreia e Abel Ferreira conta com todos os jogadores do Verdão à disposição, exceto Paulinho / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras realizou nesta quinta-feira (11/9) um treino com elenco completo, reunindo os atletas que voltaram de convocações para seleções e se recuperaram de problemas médicos. Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Piquerez, Sosa, Flaco López e Andreas Pereira retornaram após a Data Fifa, enquanto Raphael Veiga e Mauricio voltaram aos trabalhos após problemas físicos. O único desfalque no departamento médico é Paulinho, com previsão de retorno apenas em 2026. O Verdão se prepara para enfrentar o Internacional, no sábado (13/9), às 18h30, no Allianz Parque, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode marcar a estreia de Andreas Pereira com a camisa alviverde, embora ele ainda seja dúvida para o time titular.