Memphis Depay celebra um ano de Corinthians: “Nunca duvidei da minha decisão”

Atacante utiliza as redes sociais para comemorar o momento com a camisa do Timão e diz que ainda pode ajudar a "mudar as coisas neste clube"

Na publicação, o holandês, que se tornou o maior artilheiro da história de sua seleção no último final de semana, mostrou imagens de seus momentos no clube paulista. Além disso, fez questão de destacar o apoio da torcida nas partidas ao longo desta temporada.

Após a classificação do Corinthians para as semifinais da Copa do Brasil, Memphis Depay publicou um texto nas redes sociais, nesta quinta-feira (11), em que celebra o primeiro ano com a camisa do Timão.

Desde que chegou ao futebol brasileiro, o atacante conquistou o título do Campeonato Paulista, porém também passou por algumas turbulências, como o atraso nos pagamentos, algo que o fez faltar um treino. Por outro lado, ele fez questão de dizer que jamais duvidou da sua decisão em defender o Timão e atuar em solo brasileiro.

“Nunca duvidei da minha decisão… O Brasil é um país lindo, com pessoas incríveis que possuem muita energia e um espírito poderoso. Isso me inspirou muito, enquanto eu inspirava muitas pessoas ao mesmo tempo. Um período desafiador não conseguiu me distrair do panorama geral que tenho em mente”, escreveu.

“Um ano depois, alcançamos algumas metas, mas quero lembrar que estamos longe de terminar. Eu acredito que podemos mudar as coisas neste lindo clube”, completou.