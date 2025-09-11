Mano tem dúvidas para definir meio-campista e centroavante do Grêmio

O comandante tem a preferência em escalar nove atletas: o goleiro Tiago Volpi; o lateral-direito Marcos Rocha, os zagueiros Erick Noriega e Kannemann, bem como o lateral-esquerdo Marlon. Além dos volantes Cuéllar, Arthur (que deve fazer a sua reestreia pelo Imortal), assim como os atacantes Alysson e Cristian Olivera. Com a ausência de Alysson por uma entorse no tornozelo durante treino, o treinador escalou uma dupla de centroavantes com Braithwaite e Carlos Vinícius na equipe inicial. Desta forma, com a volta do camisa 47, há a chance de mudar o esquema tático. Ou seja, a escalação de apenas um centroavante entre os 11.

O técnico Mano Menezes iniciará experimentos no time titular do Grêmio em treino no CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira (11). Nesta atividade, a comissão técnica promoverá testes com Cristaldo e Dodi no meio de campo, assim como fará com Braithwaite e Carlos Vinícius na função de centroavante. Inclusive, retorna ao elenco o zagueiro Noriega, além dos atacantes Aravena e Cristian Olivera.

Inicialmente, a outra indefinição do treinador é no setor criativo do time entre o argentino Cristaldo e o volante Dodi. No duelo contra o Flamengo, os dois estiveram em campos juntos. O estrangeiro recuperou espaço nos jogos anteriores e recebeu elogios de Mano pelo desempenho contra o Rubro-Negro no Maracanã. Por isso, há a chance de permanecer entre os 11 iniciais com a função de abastecer os atacantes. Já Dodi atuou em uma posição mais aberta na direita, pois teve o desafio de marcar o lateral-esquerdo Ayrton Lucas. Caso não haja a manutenção da mesma tarefa, mas em marcar Reinaldo, o camisa 17 pode formar um trio de volantes.

Sequência de compromissos do Grêmio em Porto Alegre

O Grêmio celebra a possibilidade de permanecer em Porto Alegre durante a sequência de compromissos que terá em setembro. Entre suas quatro partidas no mês, o Imortal terá três duelos na Arena e somente o Gre-Nal não ocorrerá em seus domínios e, sim, no Beira-Rio. Com isso, passa a ter um cenário favorável durante a missão de emplacar uma recuperação no Campeonato Brasileiro.

O Tricolor gaúcho inicia a maratona de jogos em Porto Alegre após o fim da Data Fifa, quando enfrentará o Mirassol, pela 23ª rodada do Brasileirão, na Arena. Na sequência terá o Gre-Nal, no Beira-Rio, pelo duelo seguinte do torneio.