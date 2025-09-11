Mãe de Mbappé revela bastidores e influência em renovação do filho com PSG, em 2022

Fayza Lamari também falou sobre a admiração do filho com o Real Madrid e saiu em defesa do "comportamento arrogante" do atacante / Crédito: Jogada 10

A mãe de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, revelou que a decisão pela renovação do atacante com o PSG em 2022 não partiu exclusivamente dele. Em entrevista, a empresária do filho contou que a família interveio na negociação para convencê-lo a continuar na França, apesar do desejo declarado do próprio em atuar pelo Real Madrid. “Sabíamos para onde ele iria desde os 15 anos de idade. Estávamos lá apenas para ajudá-lo a ir para Madrid. Quando ele renovou o contrato com o PSG, fomos nós que pedimos para ele ficar. Única vez que interviemos”, contou Fayza.

Segundo ela, a decisão só foi tomada a partir de uma série de pressões institucionais e emocionais. “Diziam que funcionários acabariam demitidos se ele saísse. Também falavam que havia o problema dos direitos de transmissão. Que Paris era o novo centro de treinamento, com Olimpíadas e a Copa do Mundo chegando”, prosseguiu. Fascínio pelo Real Madrid Embora tenha renovado com o PSG em 2022, Kyalin nunca escondeu sua admiração pelo Real Madrid — clube que defende atualmente. Para a mãe do jogador, esse encantamento vem desde a infância, impulsionado pela idolatria ao craque português Cristiano Ronaldo. “Primeiro teve Zidane, desde os 4 anos. Depois veio o Cristiano, quando chegou ao Manchester e, mais ainda, no Real Madrid. Kylian sentia-se português. Ia à casa do pai de um amigo para assistir aos jogos de Portugal. Ele torcia pelo Ronaldo. Estava apaixonado. Dizia: ‘Sou português’”, relembrou à Revista France Football. Dificuldades da fama Fayza também comentou sobre os impactos da fama na vida do filho e na relação familiar. Em suas palavras, o sucesso o tornou uma figura pública a ponto de, em certos momentos, não parecer mais pertencer à própria família.

“Quando ele está em campo e a torcida o aplaude ou vai, é aí que você perde seu filho. Ele pertence a todos, menos a você. Neste nível, ele não tem tempo para nada além de futebol”, disse. Apesar das avaliações sobre comportamentos tido como arrogantes, ela defendeu a espontaneidade do filho. “Há momentos em que ele se porta de forma arrogante, claro. Mas você está lá para derrubá-lo. […] Ele tem direito de estar farto, de se mostrar humano”, e completou: “Desde muito pequeno, é questionado sobre tudo. Não é especialista em comunicação de crise, ele fala como pensa”, defendeu.