Luis Enrique passa por cirurgia após acidente de bicicleta

Técnico do PSG deve desfalcar a equipe contra o Lens e é dúvida para a estreia na Champions League contra a Atalanta

O técnico do PSG, Luis Enrique, passou por uma cirurgia na Espanha após fraturar a clavícula em um acidente de bicicleta na última sexta-feira (5). A operação correu bem, de acordo com informações do jornal espanhol ‘AS’.

Por causa da lesão, ele não esteve presente no primeiro treino do PSG após a Data Fifa, realizado na última quarta-feira (10). Dessa maneira, a atividade foi comandada pelo auxiliar Rafael Pol, que também deve ser o responsável por falar com a imprensa no próximo sábado (13), durante a coletiva na véspera do duelo contra o Lens, pela 4ª rodada do Campeonato Francês.

Até agora, o PSG não se pronunciou oficialmente sobre a recuperação do treinador. Ainda assim, a expectativa é que Luis Enrique não esteja à beira do campo no jogo de domingo (14).

De acordo com o ‘AS’, também não há garantias de que ele volte a tempo da estreia na Champions, marcada para 17 de setembro, contra a Atalanta. Dias depois, o clube encara o clássico contra o Olympique de Marselha, no Vélodrome.