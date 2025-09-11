Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Luis Enrique passa por cirurgia após acidente de bicicleta

Técnico do PSG deve desfalcar a equipe contra o Lens e é dúvida para a estreia na Champions League contra a Atalanta
O técnico do PSG, Luis Enrique, passou por uma cirurgia na Espanha após fraturar a clavícula em um acidente de bicicleta na última sexta-feira (5). A operação correu bem, de acordo com informações do jornal espanhol ‘AS’.

Por causa da lesão, ele não esteve presente no primeiro treino do PSG após a Data Fifa, realizado na última quarta-feira (10). Dessa maneira, a atividade foi comandada pelo auxiliar Rafael Pol, que também deve ser o responsável por falar com a imprensa no próximo sábado (13), durante a coletiva na véspera do duelo contra o Lens, pela 4ª rodada do Campeonato Francês.

Até agora, o PSG não se pronunciou oficialmente sobre a recuperação do treinador. Ainda assim, a expectativa é que Luis Enrique não esteja à beira do campo no jogo de domingo (14).

De acordo com o ‘AS’, também não há garantias de que ele volte a tempo da estreia na Champions, marcada para 17 de setembro, contra a Atalanta. Dias depois, o clube encara o clássico contra o Olympique de Marselha, no Vélodrome.

