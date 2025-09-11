Leverkusen x Eintracht Frankfurt: onde assistir, escalações e arbitragem

Leverkusen x Eintracht Frankfurt: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes voltam a campo após a pausa para a Data Fifa e se enfrentam em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Alemão
A bola volta a rolar no Campeonato Alemão após a pausa para a Data Fifa. Nesta sexta-feira (12), Leverkusen e Eintracht Frankfurt abrem a 3ª rodada da Bundesliga às 15h30 (de Brasília), na BayArena.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).
LEIA MAIS: Rüdiger se desentende com Vini Jr em treino do Real Madrid
Como chega o Leverkusen
O Leverkusen começou a temporada sob o comando do técnico Erik ten Hag, que acabou somente após duas rodadas do Campeonato Alemão. O time somou apenas um ponto, com uma derrota e um empate, e abre esta 3ª rodada na 12ª posição, agora sob o comando de Kasper Hjulmand.
Dessa forma, o Leverkusen quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para conquistar a primeira vitória nesta edição da Bundesliga, na partida que vai marcar a estreia do técnico Kasper Hjulmand.
Contudo, o time segue com os desfalques de Hofmann e Martin Terrier para o jogo desta sexta-feira.
Como chega o Eintracht Frankfurt
Por outro lado, o Eintracht Frankfurt vive uma situação oposta e começou 2025/26 em grande fase. Isto porque o time está com 100% de aproveitamento na Bundesliga e conseguiu se impor nas duas primeiras rodadas. A equipe goleou o Werder Bremen, por 4 a 1, e venceu o Hoffenheim por 3 a 1.
Dessa maneira, o Frankfurt briga pela liderança do Campeonato Alemão e está na segunda posição, atrás somente do Bayern de Munique, que leva vantagem no saldo de gols.
Por fim, as únicas baixas do Eintracht para o duelo fora de casa ficam por conta de Mario Götze e Jessic Ngankam.
LEVERKUSEN X EINTRACHT FRANKFURT
3ª rodada do Campeonato Alemão
Data-Hora: sexta-feira, 12/09/2025, às 15h30 (de Brasília).
Local: BayArena, em Leverkusen (ALE).
LEVERKUSEN: Flekken; Quansah, Loïc Badé, Tapsoba; Lucas Vázquez, García, Andrich, Alex Grimaldo; Nathan Tella, Tillman, Patrik Schick. Técnico: Kasper Hjulmand.
EINTRACHT FRANKFURT: Zetterer; Kristensen, Koch, Nnamdi Collins, Theate; Larsson, Chaïbi, Dōan, Can Uzun, Jean Bahoya; Burkardt. Técnico: Dino Toppmöller
Árbitro: Deniz Aytekin (ALE).
Assistentes: Christian Leicher (ALE) e Eduard Beitinger (ALE).
VAR: Benjamin Brand (ALE).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.