Leonardo Jardim se emociona com classificação e oferece vitória para a torcida

Emocionado, o treinador Leonardo Jardim celebrou a vitória no clássico. O português recordou sua chegada ao Cruzeiro, que aconteceu justamente em uma derrota para o rival, pelo Campeonato Mineiro. O treinador afirmou que trabalhou durante os meses para conseguir dar essa classificação para os torcedores.

O Cruzeiro vai voltar a disputar uma semifinal de Copa do Brasil, algo que não acontece desde 2019. O Cabuloso bateu mais uma vez o Atlético por 2 a 0 , na noite desta quinta-feira (11), e agora vai encarar o Corinthians na busca por uma vaga na grande decisão.

“Este jogo ultrapassa um pouco a parte esportiva, porque um clássico é um clássico. Eu cheguei aqui no dia 9 de fevereiro, no dia do clássico. E lembro que, na primeira vez que falei, fiquei triste de ver nossos adeptos saírem com uma derrota. Durante esse tempo todo, eu queria dar como presente aos nossos adeptos uma vitória contra o rival. Não aconteceu no Brasileiro, apesar de um excelente jogo que fizemos, e aconteceu hoje”, ressaltou.

Com uma campanha quase perfeita na competição, com cinco vitórias, um empate e nenhum gol sofrido, o Cruzeiro vai em busca do seu sétimo título. Para Jardim, a história é importante, mas a busca pelo hepta não deve ser baseada no passado vitorioso do Cabuloso no torneio.

“Vou dizer algo sobre o passado: para mim, ele é uma história muito importante, mas, para nós, técnicos, o fundamental é o próximo jogo e o que vai acontecer no presente. O passado não pode pesar sobre nós. Ele já passou. Temos que viver o presente, seja quando a história está a nosso favor ou contra nós”, pontuou.

