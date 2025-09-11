Kaio Jorge provoca após classificação: “Quem sabe ano que vem eles não conseguem?”

Herói da vitória sobre o Atlético, atacante do Cruzeiro responde a Lyanco e Scarpa e afirma que "futebol é dentro de campo" / Crédito: Jogada 10

O atacante Kaio Jorge não poupou provocações após a classificação do Cruzeiro. A equipe eliminou o rival Atlético na Copa do Brasil, com uma nova vitória por 2 a 0. O jogo ocorreu na noite desta quinta-feira (11), no Mineirão. Herói da partida com dois gols, o centroavante respondeu a provocações anteriores e mandou um recado direto para os jogadores Lyanco e Gustavo Scarpa. A declaração do jogador, de fato, foi uma resposta a postagens antigas dos rivais. Após o sorteio dos confrontos, os atletas do Atlético fizeram publicações provocativas.

“Quando fomos sorteados para jogar contra o Atlético, o Lyanco e Scarpa falaram um monte de besteira, mas futebol é dentro de campo”, disse Kaio Jorge. “Hoje demonstramos dentro de campo e quem sabe ano que vem eles não conseguem classificar”, completou o atacante. Na época do sorteio dos confrontos, em agosto, Lyanco havia comentado em uma publicação. “O que mais quero é pegar vocês. Comemora não”, escreveu o zagueiro. Já o meia Gustavo Scarpa, por sua vez, publicou um story com a legenda: “Futebol é bom demais, chama”, em tom de desafio para o clássico que estava por vir. Kaio Jorge provoca ainda mais As provocações de Kaio Jorge, contudo, não se limitaram à entrevista. Ao final da partida, o centroavante vestiu uma camisa com a estampa de uma raposa mordendo um galo. Ele também fez o sinal de “seis” com as mãos para a torcida. O gesto, enfim, é uma referência à goleada histórica de 6 a 1 do Cruzeiro sobre o rival, em 2011.