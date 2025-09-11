Kaio Jorge brilha, Cruzeiro volta a vencer e elimina o Atlético da Copa do Brasil

Kaio Jorge brilha, Cruzeiro volta a vencer e elimina o Atlético da Copa do BrasilAtacante era dúvida para o clássico, mas veio para o jogo e marcou os dois gols que colocaram a Raposa na semifinal
O Cruzeiro está de volta à semifinal da Copa do Brasil! Na noite desta quinta-feira (11), voltou a vencer o Atlético por 2 a 0, desta vez no Mineirão, e confirmou uma vaga que não vinha desde 2019. Kaio Jorge, que passou a semana em tratamento para estar em campo, marcou os dois gols da vitória celeste.
Agora, a Raposa vai encarar o Corinthians na semifinal, que acontece apenas em dezembro. O Galo, que reestreou Sampaoli, foca agora no Brasileirão e na disputa da Sul-Americana. O Atlético volta a campo no próximo domingo (14), quando encara o Santos, na Arena MRV. No dia seguinte, o Cruzeiro visita o Bahia, na Fonte Nova.
Kaio Jorge coloca o Cruzeiro na frente
Em desvantagem, o Atlético começou a partida indo para cima, tentando esboçar uma pressão. Entretanto, quem conseguiu marcar nos minutos iniciais foi o Cruzeiro. Após cobrança de escanteio de William, Fabrício Bruno cabeceou para o meio da área, Christian parou em defesa de Everson, mas Kaio Jorge, sempre ele, apareceu para aproveitar o rebote e abrir o marcador. A Raposa quase ampliou em chute de Wanderson, defendido pelo goleiro alvinegro.
A partida ficou mais quente, com jogadas mais duras e discussões ao longo da partida. O Atlético ficou mais com a bola, mas só conseguiu criar oportunidades nos minutos finais. Depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou para Igor Gomes, que chutou por cima da meta. Na sequência, Arena invadiu a área e chutou para defesa de Cássio.
Kaio Jorge aparece de novo e mata o clássico
Assim como na primeira etapa, o Cruzeiro voltou do vestiário balançando as redes. A bola sobrou para William depois de cobrança de escanteio, que chutou cruzado e Kaio Jorge se atirou no meio da área para fazer o segundo.
Com a desvantagem ainda maior, o Atlético passou a frequentar ainda mais o campo de ataque e criou mais oportunidades. Lyanco cabeceou após cobrança de escanteio e Cássio segurou. Scarpa recebeu passe de Hulk, que chutou para tranquila defesa do goleiro celeste. Na sequência, Cuello tentou de cabeça e o arqueiro adversário não teve muita dificuldade para ficar com a bola. A chegada mais perigosa veio do lado cruzeirense, em arremate de Matheus Pereira que passou perto da meta.
Hulk teve a principal chance alvinegra, quando recebeu cruzamento e chutou colocado no travessão. O Cruzeiro respondeu em cabeçada de Christian, que parou em defesa de Everson. Depois, Sinisterra, que tinha acabado de entrar, recebeu cruzamento na área, mas pegou errado e mandou para fora. Nos acréscimos, Guilherme Arana agrediu Matheus Henrique e recebeu o cartão vermelho, finalizando a classificação celeste.
CRUZEIRO 2 X 0 ATLÉTICO
Copa do Brasil – quartas de final – Jogo de volta
Data e horário: 11/09/2025 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Público total: 61.584 torcedores
Renda: R$ 6.487.220,04
Gols: Kaio Jorge, 5’/1ºT (1-0); Kaio Jorge, 2’/2ºT (2-0)
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Sinisterra, 32’/2ºT) e Matheus Pereira; Wanderson (Matheus Henrique, 20’/2ºT) e Kaio Jorge (Gabigol, 20’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
ATLÉTICO: Everson; Gabriel Menino (Rony, intervalo), Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Cuello (Reinier, 32’/2ºT), Igor Gomes (Alan Franco, 32’/2ºT) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.
Árbitro: Rafael Klein (RS)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Cartões Amarelos: Wanderson e Matheus Henrique (CEC); Hulk e Cuello (CAM)
Cartão Vermelho: Guilherme Arana (CAM)