Jovens atacantes da base do Inter são potenciais substitutos em eventual saída de Valencia

Ricardo Mathias ganha espaço e se torna titular do Colorado com o técnico Roger Machado. Raykkonen estreou profissionalmente em 2025 / Crédito: Jogada 10

A iminente saída de Valencia para o futebol mexicano promove uma análise no elenco do Internacional pela comissão técnica para encontrar um substituto ideal para o equatoriano. Até porque haverá uma renovação entre as alternativas que estarão disponíveis na função de centroavante e o clube dificilmente terá tempo hábil para identificar soluções externas. Inclusive, o camisa 13 já estava perdendo espaço e virou opção no banco. Simultaneamente à disputa com Borré, Ricardo Mathias começou a ganhar oportunidades e as correspondeu. Com isso, consolidou-se como titular. A partir disso, o planejamento é que os promissores Raykkonen e Lucca Drummond comecem a crescer na hierarquia interna do grupo.

O colombiano é o centroavante com maior experiência e apresenta maior mobilidade entre os demais companheiros da posição. Por sinal, na temporada, ele já atuou em 33 jogos, marcou sete gols e anotou três assistências. Por outro lado, Ricardo Mathias tem características distintas. No caso, pela maior competência de marcar gols e ser mais presente na área. A propósito, até o momento, são quatro gols e 20 embates. . Internacional estuda alternativas da base Ainda aos 16 anos, Raykkonen fez a sua estreia profissional no compromisso contra o Maracanã, pela Copa do Brasil, em abril. Na oportunidade, o comandante Roger Machado promoveu sua entrada no time exatamente no lugar de Valencia.