Jovens atacantes da base do Inter são potenciais substitutos em eventual saída de Valencia

Ricardo Mathias ganha espaço e se torna titular do Colorado com o técnico Roger Machado. Raykkonen estreou profissionalmente em 2025
A iminente saída de Valencia para o futebol mexicano promove uma análise no elenco do Internacional pela comissão técnica para encontrar um substituto ideal para o equatoriano. Até porque haverá uma renovação entre as alternativas que estarão disponíveis na função de centroavante e o clube dificilmente terá tempo hábil para identificar soluções externas. Inclusive, o camisa 13 já estava perdendo espaço e virou opção no banco.

Simultaneamente à disputa com Borré, Ricardo Mathias começou a ganhar oportunidades e as correspondeu. Com isso, consolidou-se como titular. A partir disso, o planejamento é que os promissores Raykkonen e Lucca Drummond comecem a crescer na hierarquia interna do grupo.

O colombiano é o centroavante com maior experiência e apresenta maior mobilidade entre os demais companheiros da posição. Por sinal, na temporada, ele já atuou em 33 jogos, marcou sete gols e anotou três assistências. Por outro lado, Ricardo Mathias tem características distintas. No caso, pela maior competência de marcar gols e ser mais presente na área. A propósito, até o momento, são quatro gols e 20 embates.

Internacional estuda alternativas da base

Ainda aos 16 anos, Raykkonen fez a sua estreia profissional no compromisso contra o Maracanã, pela Copa do Brasil, em abril. Na oportunidade, o comandante Roger Machado promoveu sua entrada no time exatamente no lugar de Valencia.

A promessa também demonstrou coragem e capacidade de fazer gol. Afinal, ele chegou a fazer um gol, mas o árbitro de vídeo averiguou o lance e recomendou a anulação. Na sequência, ele entrou em campo mais três vezes e ficou na reserva em mais nove ocasiões.

Outra opção, Lucca Drummond sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito em dezembro de 2024. Inclusive, havia negociações com o CSKA Moscou, da Rússia, na oportunidade. Contudo, o Internacional e o clube russo optaram por cancelar as tratativas devido à contusão.

Lucca chegou à equipe sub-20 do Colorado em março do ano passado e depois Eduardo Coudet lhe integrou ao elenco principal. No decorrer da última Data Fifa, Lucca demonstrou avanço na recuperação e participou de alguns trabalhos em campo. Em seguida, ele passará por recondicionamento físico, fará treinos táticos e retornará a ser alternativa nos jogos.

