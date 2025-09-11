Jogador da NFL confirma comemoração com música de Lucas Paquetá; veja

JuJu Smith-Schuster apareceu ao lado de Travis Kelce, noivo de Taylor Swift, na comemoração do touchdown com dancinha

Jogadinha do Paquetá! O jogador da NFL, JuJu Smith-Schuster fez uma publicação que “confirma” a comemoração dos jogadores no touchdown de Travis Kelce, noivo de Taylor Swift, na derrota do Cheifs para o Los Angeles Chargers, por 27 a 21, foi com a dança tradicional do brasileiro Lucas Paquetá. A partida foi realizada na última semana, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A comemoração do jogador do West Ham, ficou famosa quando ele ainda atuava pelo Flamengo. Assim, ao comemorar um gol, Paquetá optava pela dança – sempre ‘jogando o ombro’ como parte da coreografia.