Jogador da NFL confirma comemoração com música de Lucas Paquetá; veja

JuJu Smith-Schuster apareceu ao lado de Travis Kelce, noivo de Taylor Swift, na comemoração do touchdown com dancinha
Jogadinha do Paquetá! O jogador da NFL, JuJu Smith-Schuster fez uma publicação que “confirma” a comemoração dos jogadores no touchdown de Travis Kelce, noivo de Taylor Swift, na derrota do Cheifs para o Los Angeles Chargers, por 27 a 21, foi com a dança tradicional do brasileiro Lucas Paquetá. A partida foi realizada na última semana, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A comemoração do jogador do West Ham, ficou famosa quando ele ainda atuava pelo Flamengo. Assim, ao comemorar um gol, Paquetá optava pela dança – sempre ‘jogando o ombro’ como parte da coreografia.

Dessa forma, o meia brasileiro acabou ganhando uma música, no ritmo de funk, que canta sobre a balançada de ombro dele. Jogadinha do Paquetá faz referência ao movimento de mexer os ombros e fazer um passinho com os pés.

O atleta da NFL, portanto, mostrou o seu gingado nas redes sociais com a música brasileira. Ele estava presente na comemoração de Travis Kelce, o que mostra que a comemoração teve a referência brasileira. Ou seja, a dupla preparou a comemoração especial para uma partida no Brasil.

@juju Channeling my Inner Brazil Dance Moves

