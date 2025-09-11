Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter anuncia saída de Valencia, que não se despede dos companheiros

Inter anuncia saída de Valencia, que não se despede dos companheiros

Jogador viajou do Equador, onde atuou pela seleção do seu país, direto para o México, onde jogará pelo Pachuca
O Inter anunciou nesta quinta-feira (11) a saída do equatoriano Enner Valencia. Em comunicado, o Colorado confirmou a antecipação do fim do vínculo com o centroavante, que está perto de ser anunciado pelo Pachuca, do México. O jogador nem sequer se despediu do elenco, afinal não retornou a Porto Alegre após os jogos da seleção de seu país durante a Data Fifa.

Na última terça, Valencia marcou o gol da vitória do Equador na vitória por 1 a 0 sobre a Argentina e não retornou ao Brasil. Na quarta, chegou a um acordo com para rescindir seu contrato com o Inter. Dessa maneira, viajou de seu país direto para o México.

Aliás, Valencia tinha contrato com o Inter até junho de 2026. Com o fim do compromisso, o Colorado deixa de pagar cerca de 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) ao centroavante. Apesar de a transferência ter sido fechada sem custos, os gaúchos manterão 50% dos direitos econômicos do jogador, de 35 anos.

O atleta chegou ao Inter em meados de 2023, com status de contratação de impacto. Dessa maneira, disputou 101 partidas e marcou 31 gols, conquistando o Campeonato Gaúcho deste ano. Agora, retorna ao futebol mexicano após cinco anos, quando atuou pelo Tigres. Em 2013/14, jogou no próprio Pachuca.

Confira o comunicado oficial do Inter:

“O Sport Club Internacional informa o acerto para o término antecipado do vínculo com o atacante Enner Valencia. Contratado em 2023, o atleta disputou 101 partidas, marcou 31 gols e contribuiu com 6 assistências vestindo a camisa colorada.

O jogador seguirá sua carreira no Club de Fútbol Pachuca, do México. O Internacional permanecerá com percentual econômico sobre o atleta.

Peça importante na conquista do Campeonato Gaúcho de 2025, o Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira”.

