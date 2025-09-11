Hulk é sincero após eliminação do Atlético: “Foi merecido”

Ídolo do Galo lamenta a primeira queda em um mata-mata para o rival, mas projeta uma volta por cima com a chegada do técnico Sampaoli / Crédito: Jogada 10

O atacante Hulk reconheceu a superioridade do rival após a eliminação do Atlético da Copa do Brasil. A equipe perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0, nesta quinta-feira (11), no Mineirão. Após a partida, o ídolo do time lamentou o resultado. Ele, contudo, admitiu que a classificação do adversário foi “merecida” mas demonstrou otimismo com o futuro do time. A análise do camisa 7, de fato, foi bastante sincera e direta. Ele admitiu o peso da derrota, principalmente por ser contra o maior rival do clube.

“É claro que quando se é desclassificado numa competição tão importante é pesado, principalmente contra o nosso maior rival”, iniciou Hulk. “Acho que eles foram melhores que a gente, no contexto geral. Merecido”, completou o atacante. O jogador, inclusive, revelou uma marca pessoal negativa no clássico. Esta foi a primeira vez que ele perdeu um confronto de mata-mata para o Cruzeiro e ele falou sobre o assunto: “Desde que eu cheguei aqui eu nunca perdi um mata-mata para o Cruzeiro, não tive nenhuma eliminação para o Cruzeiro. Foi a primeira vez, sempre tem a primeira vez.” Hulk ainda tem esperança na temporada Apesar da frustração, o atacante demonstrou otimismo com a sequência da temporada. Hulk projetou uma reação imediata no Campeonato Brasileiro. A chegada do novo técnico Jorge Sampaoli, aliás, foi citada como um fator de esperança.