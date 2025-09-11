Haaland pediu desculpas a goleiro rival após marcar cinco gols pela Noruega

Astro do Manchester City foi destaque da goleada contra a Moldávia, pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026

“Eu falei com ele. Ele me disse: “Não é minha culpa”. Disse que simplesmente tinha que seguir tentando fazer mais gols por causa do saldo. Eu entendo”, contou Avram ao canal “Norwegian TV2”.

Autor de cinco gols n a vitória da Noruega por 11 a 1 sobre a Moldávia , pelas eliminatórias da Europa, Haaland pediu desculpas ao goleiro adversário após o jogo. O arqueiro Cristian Avram revelou a conversa com o astro norueguês.

Além dos cinco gols, Haaland ainda deu duas assistências na partida. Com cinco partidas, a Noruega lidera o Grupo I com 15 pontos, seis a mais que a vice-líder Itália, que tem um jogo a menos.

Haaland, aliás, agora soma 48 gols em 45 jogos pela Noruega. O atacante não só alcançou seu recorde pessoal com a camisa da seleção, como também estabeleceu a maior marca de um jogador europeu em uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo desde os seis gols de Hans Krankl pela Áustria, em 1977.

Por fim, o próximo compromisso do atancante acontece no domingo (14), às 12h30 (de Brasília), contra o Manchester United, em jogo pela quarta rodada da Premier League.