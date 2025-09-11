Freguesia? Vasco e Diniz possuem retrospectos diferentes diante do Botafogo

Cruz-Maltino tem vantagem histórica sobre o rival da Copa do Brasil, mas o treinador costuma ter dificuldades, tendo vencido apenas duas vezes / Crédito: Jogada 10

Vasco e o técnico Fernando Diniz possuem retrospectos distintos quando o adversário é o Botafogo. Enquanto o Cruz-Maltino tem ampla vantagem na história do confronto, o treinador não costumar dar sorte diante do Glorioso. Nesta quinta-feira (11), Vasco e Diniz terão o Botafogo pela frente, no Nilton Santos, por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O histórico não entra em campo, mas se entrasse, quem teria mais vantagem? Vasco sobre o Botafogo ou Botafogo sobre o Diniz?

LEIA MAIS: Por redenção no Vasco, Vegetti reencontra o Botafogo, uma de suas vítimas favoritas Em números absolutos, o Vasco leva ampla vantagem sobre o Botafogo. Em 373 jogos, são 161 vitórias, 107 empates e 105 derrotas. Essa é a maior freguesia em clássicos estaduais considerando os centros mais fortes (RJ, SP, MG e RS). A freguesia de Fernando Diniz contra o Botafogo também é grande, mas a quantidade de jogos é bem inferior. Ao todo foram 15 partidas, com duas vitórias, três empates e 10 derrotas do treinador, em confrontos comandando o Paraná, Athletico-PR, Fluminense, São Paulo e Vasco. No entanto, quando o assunto é aproveitamento, o Botafogo leva a melhor sobre Fernando Diniz no comparativo da freguesia com o Vasco. O Glorioso tem 80% diante do treinador. Enquanto o aproveitamento vascaíno no clássico é de 53%.