Fluminense reforça espírito “copeiro” em classificação na Copa do Brasil

Tricolor supera 1° tempo irregular, cresce na etapa final e conta com Thiago Silva heroico no fim para carimbar vaga na semifinal
Em ritmo “copeiro”, o Fluminense conquistou a classificação para semifinal da Copa do Brasil após vitória sobre o Bahia, no Maracanã. A equipe de Renato Gaúcho precisava vencer por dois gols de diferença cumpriu o dever de casa. Além disso, mostrou domínio na maior parte do duelo e não deu chances para o Esquadrão de Aço, que chegou embalado pelo título da Copa do Nordeste. E quis o destino que Thiago Silva fosse definir a partida.

Se, em um primeiro tempo congestionado, o tricolor teve dificuldades de agredir os visitantes, no segundo tempo, o time conseguiu furar o bloqueio e dominou as ações. O primeiro gol aconteceu com Canobbio, em cobrança de pênalti. O jogo, a partir disso, começou a ter maior clima de tensão. O Flu seguia tendo mais a posse da bola no campo de ataque, mas ainda com dificuldades.

No entanto, o predestinado Thiago Silva garantiu a vaga para próxima fase da competição com muita vontade e disposição. O experiente jogador e a Copa do Brasil têm longa relação. Em 2007, pouco tempo depois de surgir como destaque no Flu, o zagueiro foi um dos líderes do time campeão contra o Figueirense. Ele, aliás, é o único remanescente daquele elenco.

A vitória e classificação reforça a confiança do elenco para os próximos desafios. Isso porque o Tricolor já demonstrou, em edições anteriores e nesta a temporada, capacidade de disputar competições de alto nível, sendo assim um adversário respeitado em mata-matas. Com isso, a expectativa da torcida por títulos nas Copas segue elevada.

Ainda que o Fluminense não apresente um futebol tão vistoso, os resultados dentro de campo são positivos, mesmo passando por percalços. O Mundial de Clubes, aliás, veio para superar as expectativas até dos torcedores mais otimistas. Semifinalista e melhor sul-americano no torneio, a equipe e Renato Gaúcho retomam conexão depois de fase turbulenta por conta de três jogos sem vencer.

Fluminense em Copas

Somando a grana que ganhou na Copa do Brasil, Sul-Americana e na Mundial de Clubes, o Fluminense alcançou R$ 372 milhões em premiações na temporada. O Tricolor pode aumentar ainda mais esse valor, pois também segue vivo na competição continental.

Mundial de Clubes: R$ 333,5 milhões
Copa do Brasil: R$ 24 milhões
Sul-Americana: R$ 14,5 milhões
TOTAL: R$ 372 milhões

