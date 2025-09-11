Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo define três fatores principais para construção de estádio

Na próxima semana, haverá uma reunião na Gávea, sede do Rubro-Negro, para dar explicações sobre o estágio do projeto e dos estudos
Depois do acrodo, Flamengo e a Prefeitura do Rio de Janeiro retiraram o prazo para a conclusão do projeto do estádio do Gasômetro. Antes, a obra deveria ser finalizada até 2029. Além disso, o presidente Luiz Eduardo Baptista já definiu três fatores principais para construção do estádio no Gasômetro. A informação é do jornalista Rodrigo Mattos, do portal Uol.

Para decidir quando iniciar e concluir a obra, a cúpula rubro-negra aponta três fatores determinantes. A capacidade de gerar recurso próprio, custo do dinheiro – o clube descarta pegar empréstimo por conta de juros – E, por fim, busca uma parceria, mas descartando modelo de SAF.

O Flamenpo, agora, aguarda estudos de viabilidade econômica conduzidos pela FGV e pela empresa Arena para ter uma estimativa mais precisa dos custos. Inicialmente, o orçamento era de R$ 2 bilhões. No entanto, a gestão de Luiz Eduardo Baptista (Bap) já projeta valores próximos a R$ 3 bilhões. O clube, afinal, convocou uma reunião do Conselho Deliberativo para tratar sobre a construção do estádio.

Vale lembrar que, no ano passado, a gestão do antigo presidente Rodolfo Landim anunciou que o planejamento inicial era concluir a construção do estádio até 2029. Contudo, após as eleições, o mandatário eleito, Bap, deixou claro que pretende ter calma com os estudos sobre a região antes de avançar nos processos para a tão sonhada arena.

