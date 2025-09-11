Flamengo define três fatores principais para construção de estádio

Na próxima semana, haverá uma reunião na Gávea, sede do Rubro-Negro, para dar explicações sobre o estágio do projeto e dos estudos / Crédito: Jogada 10

Depois do acrodo, Flamengo e a Prefeitura do Rio de Janeiro retiraram o prazo para a conclusão do projeto do estádio do Gasômetro. Antes, a obra deveria ser finalizada até 2029. Além disso, o presidente Luiz Eduardo Baptista já definiu três fatores principais para construção do estádio no Gasômetro. A informação é do jornalista Rodrigo Mattos, do portal Uol. Para decidir quando iniciar e concluir a obra, a cúpula rubro-negra aponta três fatores determinantes. A capacidade de gerar recurso próprio, custo do dinheiro – o clube descarta pegar empréstimo por conta de juros – E, por fim, busca uma parceria, mas descartando modelo de SAF.