Dorival valoriza crescimento individual do Corinthians após classificação

Treinador destacou a evolução dos atletas e a confiança renovada como pilares para o bom desempenho na Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

A vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira (10/9), garantiu ao Corinthians uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Mais do que a classificação com placar agregado de 3 a 0, o técnico Dorival Júnior fez questão de ressaltar a transformação de seus comandados como fator decisivo para o desempenho em campo. ” Estou muito satisfeito com o que nós temos visto individualmente em cada jogador. O entendimento que eles estão tendo, a preocupação em querer melhorar. Isso é um ganho considerável individual que está fazendo uma diferença coletiva na equipe”, avaliou o treinador, na entrevista coletiva concedida na Neo Química Arena.

Dorival reforçou ainda que a dedicação nos treinos no CT Joaquim Grava tem se refletido diretamente nos jogos. Para ele, o aproveitamento das oportunidades dadas a jovens atletas e a recuperação de jogadores em baixa são elementos que têm fortalecido o elenco. “A minha satisfação e prazer é ver o crescimento individual de jogadores. Essa garotada para que vem sendo dada a oportunidade, que talvez não tinha tido a oportunidade, mas agora está tendo mais sequência. Isso é um diferencial, um trabalho que procuro buscar desenvolver em outras equipes”, completou o treinador. Dorival vê contraste no Brasileirão Apesar da campanha impecável na Copa do Brasil, com seis vitórias e nenhum gol sofrido, o Corinthians vive realidade distinta no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe soma apenas 26 pontos em 22 rodadas e ocupa a 12ª colocação. “Tem que melhorar, temos que crescer e temos consciência disso. Temos que ter o nosso entendimento que nossa posição nos incomoda. A equipe tem evoluído a cada momento, se tornando mais consistente. Temos que ter consciência da importância dos seis próximos jogos. Tivemos poucos resultados no Brasileirão, em alguns jogos até atuando com consistência, volume e posse de bola. Temos que correr atrás de um prejuízo grande provocado por nós mesmos”, reconheceu Dorival.

Por fim, após ser questionado sobre a discrepância entre as duas competições, o técnico admitiu a dificuldade em encontrar uma explicação clara. Contudo, reforçou o compromisso em manter o grupo unido. “Difícil isso. Se eu tivesse a receita, teria corrigido e buscado os resultados. A equipe vinha atuando bem, desenvolvendo um bom futebol e, de repente, não conseguindo os resultados. Isso nos gerava uma sensação de impotência. É continuar acreditando, trabalhando, dedicação, cobrança. Tentar extrair o melhor de cada um deles”, finalizou. Com a vaga assegurada, o Corinthians agora aguarda o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Atlético-MG para saber quem enfrentará na semifinal da Copa do Brasil. Antes disso, o time volta suas atenções ao Brasileirão. Afinal, no sábado (13/9), o desafio será contra o Fluminense, no Maracanã, às 21h.