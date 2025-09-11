Donnarumma é apresentado oficialmente no Manchester City

Goleiro italiano veste a camisa 25, chega após quatro temporadas no PSG e assina contrato até junho de 2030

Mais de uma semana após o anúncio oficial, Gianluigi Donnarumma já está em Manchester e foi apresentado nesta quinta-feira (11) como novo goleiro do Manchester City.

LEIA MAIS: Rüdiger se desentende com Vini Jr em treino do Real Madrid