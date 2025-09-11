Donnarumma é apresentado oficialmente no Manchester City

Donnarumma é apresentado oficialmente no Manchester CityGoleiro italiano veste a camisa 25, chega após quatro temporadas no PSG e assina contrato até junho de 2030
Mais de uma semana após o anúncio oficial, Gianluigi Donnarumma já está em Manchester e foi apresentado nesta quinta-feira (11) como novo goleiro do Manchester City.
O italiano de 26 anos se juntou ao elenco depois da Data Fifa, período em que defendeu a seleção de seu país. Ao chegar ao clube, posou com a camisa 25 ao lado de Hugo Viana, diretor de futebol do City.
