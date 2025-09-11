Defesa é trunfo para Cruzeiro garantir classificação na Copa do Brasil

Raposa ainda não foi vazada nesta edição da Copa do Brasil e precisa sofrer dois gols para ter chance de eliminação / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro tem uma boa vantagem para retornar às semifinais da Copa do Brasil depois de seis anos. Depois de vencer por 2 a 0 no jogo de ida, a Raposa pode perder por um gol de diferença para o Atlético, que confirmará a sua classificação. Se não sofrer gols, o Cabuloso avança no torneio, o que é uma boa notícia na Toca da Raposa. Até aqui, o Cruzeiro não foi vazado na competição. São cinco jogos até agora na Copa do Brasil, com nove gols marcados e nenhum sofrido.