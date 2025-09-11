Cruzeiro pode apostar em dupla no ataque para conquistar título inédito no Brasileirão Feminino

Cruzeiro pode apostar em dupla no ataque para conquistar título inédito no Brasileirão FemininoAtacantes são referências entre as Cabulosas; Treinador optou por deixar Leticia no banco na primeira partida
No entanto, Leticia acabou ficando no banco no primeiro duelo da final, no Independência. A opção foi do técnico Jonas Urias, que justificou após o confronto.
“Eu tenho o privilégio de ter duas atacantes muito boas, que é Leticia e Byanca Brasil, mas na fase defensiva de ambas, quando elas estão juntas, deixa a desejar. E elas sabem disso, trabalhamos isso. E hoje não poderíamos ter esse luxo. Precisávamos de duas jogadoras que pudessem contribuir mais defensivamente, por isso Marília e Vanessa na frente”, explicou.
Porém, em busca de uma vitória contra o Corinthians, na Neo Química Arena, para conquistar o primeiro título do Cruzeiro, o treinador pode optar por uma estratégia diferente e apostar na dupla do ataque. No jogo de ida, a partida terminou em 2 a 2. Dessa forma, quem vencer em São Paulo conquista o título. Por outro lado, um novo empate leva a decisão para os pênaltis.