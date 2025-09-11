Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruzeiro pode apostar em dupla no ataque para conquistar título inédito no Brasileirão Feminino

Cruzeiro pode apostar em dupla no ataque para conquistar título inédito no Brasileirão Feminino

Atacantes são referências entre as Cabulosas; Treinador optou por deixar Leticia no banco na primeira partida
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Cruzeiro pode apostar na dupla de ataque para conseguir o título inédito do Brasileirão Feminino no próximo domingo (14). A equipe enfrenta o Corinthians, pelo segundo jogo da decisão, na Neo Química Arena, às 10h30.

Leticia Ferreira e Byanca Brasil são referências no ataque das Cabulosas. Aliás, na partida contra o Palmeiras, a dupla foi responsável pelo início da reação das Cabulosas. Byanca deu assistência para camisa 9 balançar as redes e iniciar a virada histórica – com classificação inédita para a final da competição.

No entanto, Leticia acabou ficando no banco no primeiro duelo da final, no Independência. A opção foi do técnico Jonas Urias, que justificou após o confronto.

“Eu tenho o privilégio de ter duas atacantes muito boas, que é Leticia e Byanca Brasil, mas na fase defensiva de ambas, quando elas estão juntas, deixa a desejar. E elas sabem disso, trabalhamos isso. E hoje não poderíamos ter esse luxo. Precisávamos de duas jogadoras que pudessem contribuir mais defensivamente, por isso Marília e Vanessa na frente”, explicou.

Porém, em busca de uma vitória contra o Corinthians, na Neo Química Arena, para conquistar o primeiro título do Cruzeiro, o treinador pode optar por uma estratégia diferente e apostar na dupla do ataque. No jogo de ida, a partida terminou em 2 a 2. Dessa forma, quem vencer em São Paulo conquista o título. Por outro lado, um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar