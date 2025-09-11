Cruzeiro: dúvida no clássico, Kaio Jorge teve mais de 12 horas de tratamento diário

Titular absoluto na equipe de Leonardo Jardim, jogador sofreu uma lesão muscular em partida do Brasil contra o Chile, na última semana

Artilheiro do Cruzeiro na temporada, Kaio Jorge ainda é dúvida para o confronto contra o Atlético Mineiro nesta quinta-feira (11), pela Copa do Brasil, no Mineirão. O jogador correu contra o tempo para estar à disposição do técnico Leonardo Jardim.

Após sofrer uma lesão muscular na coxa pela Seleção Brasileira no confronto contra o Chile, na quinta-feira (4), e ser desconvocado, ele retornou ao clube mineiro visando a recuperação. Dessa forma, realizou um tratamento alternativo e em três períodos, entre sessões na Toca da Raposa e em casa.