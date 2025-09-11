Corinthians vende 20 mil ingressos para final do Brasileirão Feminino

Timão encara o Cruzeiro na grande final da competição e tem a expectativa de ter Neo Química Arena lotada para a decisão / Crédito: Jogada 10

O Corinthians anunciou, na noite desta quarta-feira (10/9), a parcial de ingressos vendidos para a final do Campeonato Brasileiro Feminino contra o Cruzeiro. A decisão acontece no próximo domingo (14/9), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Até o momento, 20 mil entradas foram comercializadas, e a expectativa do clube é que o número dobre até o dia da partida. Nas últimas finais disputadas em casa, a média de público do Corinthians feminino foi de 42 mil torcedores.