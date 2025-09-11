Corinthians garante premiação na Copa do Brasil e alivia perdas da Libertadores

Classificação do Timão compensa parte das receitas não atingidas em torneios internacionais e mantém expectativa de equilíbrio financeiro / Crédito: Jogada 10

O Corinthians não está apenas vivo na Copa do Brasil, mas também deu um respiro importante para seu caixa. Ao eliminar o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira (10/9) e avançar às semifinais, o clube já acumula R$ 20,6 milhões em premiações no torneio nacional. Até as quartas de final, o Timão havia arrecadado quase R$ 10,7 milhões. A vaga entre os quatro melhores garantiu mais R$ 9,9 milhões. A classificação ajuda a compensar a frustração com a eliminação precoce na Libertadores. Afinal, o Corinthians havia projetado chegar às oitavas de final, o que renderia cerca de R$ 24,1 milhões. No entanto, caiu ainda na primeira fase, faturando apenas R$ 6 milhões. Pela participação posterior na fase de grupos da Copa Sul-Americana, recebeu mais R$ 6,1 milhões.