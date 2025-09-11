Corinthians é obrigado a ceder 10% de sua fatia em eventual venda de Yuri Alberto

Empresário receberá porcentagem do valor destinado ao clube em caso de transferência. Acordo foi firmado na contratação ao Zenit

Na prática, isso significa que, se o jogador for vendido por R$ 10 milhões, o Zenit, dono da outra metade dos direitos, ficaria com R$ 5 milhões, o Corinthians embolsaria R$ 4,5 milhões, e Cury teria direito a R$ 500 mil.

Embora detenha 50% dos direitos econômicos de Yuri Alberto, o Corinthians não ficará com metade do valor em uma eventual venda do atacante. Isso porque o clube firmou, em 2023, um acordo que garante prioridade de intermediação ao empresário André Cury, com direito a 10% do montante recebido pelo Timão em caso de transferência.

O contrato não impede que outros agentes apresentem propostas ou conduzam negociações pelo centroavante. Entretanto, qualquer operação precisa incluir a comissão a Cury, que pode, inclusive, abrir mão do percentual para viabilizar um negócio. Isso aconteceu recentemente, quando a Roma, da Itália, demonstrou interesse em contratar o camisa 9, mas o Corinthians optou por mantê-lo.

Segundo especialistas, a cláusula não configura TPO (Third Party Ownership), prática proibida pela Fifa, já que não concede ao empresário participação nos direitos econômicos do atleta, mas sim um comissionamento.

Nesses acordos, o empresário normalmente recebe duas comissões. Uma sobre o valor da transferência entre clubes e outra sobre o contrato de trabalho do jogador, englobando salários, luvas e bônus.

O vínculo firmado na gestão de Duilio Monteiro Alves acrescenta um elemento importante à futura negociação de Yuri Alberto. Caso o Corinthians decida vender o centroavante, além de dividir os valores com o Zenit, terá obrigatoriamente de cumprir o acordo com Cury.