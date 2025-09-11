Conmebol muda sede da final da Sul-Americana 2025

A inspeção da Conmebol revelou dados preocupantes quanto ao cumprimento dos prazos e do cronograma de obras e melhorias necessárias para sediar a final. Portanto, a final será realizada em Assunção, no Paraguai, seguindo o protocolo estabelecido para finais únicas que determina que, em caso de necessidade de mudança de local, a sede da edição anterior seja priorizada.

A Conmebol decidiu mudar a sede da final da Sul-Americana de 2025. Após uma inspeção técnica realizada no Estádio “Tahuichi” Ramón Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, a entidade optou por alterar o local. Assim, a decisão da competição acontecerá em Assunção, no Paraguai, como prevê o regulamento. A data previamente estipulada segue mantida.

Conversas já foram iniciadas com o Governo do Paraguai e com a Associação Paraguaia de Futebol (APF). No ano passado, a final da Sul-Americana aconteceu no Estádio La Nueva Olla, casa do Cerro Porteño. Contudo, apesar da prioridade, outros locais não estão descartados. Afinal, o Paraguai possui outros estádios tradicionais, como o Defensores del Chaco, casa do Olímpia.

A mudança de sede tem como principal objetivo preservar o alto padrão de qualidade da final. Apesar da decisão de mudar a sede da decisão, a Conmebol continuará investindo em melhorias no Estádio “Tahuichi” Ramón Aguilera. Afinal, a Federação Boliviana de Futebol (FBF), inclusive, já manifestou interesse em sediar a final de 2027.

Atlético e Fluminense são os únicos brasileiros na disputa. O Galo decide a vaga na semifinal contra o Bolívar, da Bolívia, nos dias 17 e 24, enquanto o Tricolor encara o Lanús, da Argentina, nos dias 16 e 23. Ambos decidem a classificação dentro de casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.