Confira detalhes da bola, troféu e medalhas para final do Brasileirão Feminino

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam pela final da competição no próximo domingo, na Neo Química Arena. Primeiro jogo foi 2 a 2 / Crédito: Jogada 10

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam no próximo domingo (14), às 10h30, na Neo Química Arena, pela final do Brasileirão Feminino A1. Dessa forma, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (11) imagens da bola que será usada na partida, além do troféu e medalhas que serão entregues às jogadoras. O troféu conta com a base e a bola que aparece em ouro, mas também tem detalhes em prata, como nas hastes e no nome da competição. A bola do confronto é na cor predominante branca com detalhes em azul e verde. Ela conta com o escudo da competição, dos times, e da CBF, além da data, local e cidade do jogo decisivo.