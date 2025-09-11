Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com edema na coxa, Depay vira desfalque no Corinthians contra o Fluminense

Com edema na coxa, Depay vira desfalque no Corinthians contra o Fluminense

Holandês, que sentiu dores no local e pediu para ser substituído contra o Athletico, não estará apto diante do Tricolor, no sábado, no Maracanã
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após atuar na classificação do Corinthians às semifinais da Copa do Brasil, o atacante Memphis Depay teve uma um edema no músculo posterior da coxa direita constatado. Nesse sentido, o holandês desfalca a equipe paulista no próximo sábado (13), que enfrenta o Fluminense, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Afinal, o jogador realizou, nesta quinta-feira (11), realizou exame de imagem e já iniciou tratamento com fisioterapeutas do clube. Vale destacar que o atleta se queixou de dores no fim do primeiro tempo da partida contra o Athletico-PR e pediu substituição.

Antes desse jogo da Copa do Brasil, o jogador esteve na Data Fifa em atividade com a seleção da Holanda. Ele esteve em campo, quando se tornou o maior artilheiro da história da Laranja Mecânica, com 52 gols. Além disso, encarou uma viagem da Europa até o Brasil na segunda-feira (8) e participou do treino da última terça (9).

Por outro lado, o volante Raniele iniciou período de transição física e se aproximou de retorno à equipe. A delegação se reapresenta e encerra a preparação para enfrentar o Tricolor. Na parte da tarde, viaja para o Rio de Janeiro.

Por fim, o atacante holandês publicou um texto nas redes sociais, nesta quinta-feira (11), em que celebra o primeiro ano com a camisa do Timão. Na publicação, ele mostrou imagens de seus momentos no clube paulista e fez questão de destacar o apoio da torcida nas partidas ao longo desta temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar