Chelsea é acusado de 74 violações de regras relacionadas a agentes de futebol

Infrações teriam sido cometidas entre 2009 e 2022, ainda no período de Roman Abramovich. Blues podem sofrer punições; entenda / Crédito: Jogada 10

A Federação inglesa acusou o Chelsea de 74 violações de regulamentações relacionadas a agentes de futebol e intermediários. As infrações foram cometidas entre 2009 e 2022, ainda sob posse do ex-dono do clube, o russo Roman Abramovich. Assim, os Blues correm risco de sofrer punições. “No total, 74 acusações contra o Chelsea FC. A conduta objeto das acusações abrange o período de 2009 a 2022 e está relacionada principalmente a eventos ocorridos entre as temporadas de 2010/11 e 2015/16. O Chelsea tem até 19 de setembro de 2025 para responder”, disse a federação em nota oficial.

O prazo para o Chelsea apresentar sua resposta vai até o dia 19 de setembro. Segunda a imprensa inglesa, a Premier League iniciou sua própria investigação em 2023, após descobrir uma série de pagamentos secretos por Abramovich nas costas de outros dirigentes do clube. Em resposta, o Chelsea divulgou comuniou à FA e destacando que o próprio clube “auto-reportou” as possíveis irregularidades logo após a venda em maio de 2022 para o grupo BlueCo. A nova diretoria disse que, durante o processo de compra, descobriu possíveis falhas em registros financeiros. Assim, vem colaborando de forma transparente com todas as autoridades. Inicialmente, a investigação se concentrou em pagamentos às contratações de Samuel Eto’o e Willian, em 2013, e Eden Hazard, em 2012. No ano passado, após sanções ao magnata russo devido à guerra na Ucrânia, o clube inglês passou a pertencer a um consórcio do investidor americano Todd Boehly e pela empresa de private equity Clearlake Capital.