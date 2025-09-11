Ceni fica pistola com desempenho do Bahia e revela clima após eliminação: “Uma m*****”

Treinador não esconde o desapontamento com a equipe no Maracanã após a queda do Tricolor baiano nas quartas de final da Copa do Brasil

“Uma m*****. Não falei nada com ninguém, ainda nem me reuni com os jogadores”, abreviou Ceni, visivelmente insatisfeito.

O técnico Rogério Ceni não poupou críticas ao desempenho do Bahia, eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil após derrota por 2 a 0 para o Fluminense , no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (10). Ele detalhou como foi o clima no vestiário do Maracanã após a queda no torneio.

O time baiano, que havia levado a melhor em Salvador, não conseguiu sustentar a vantagem do primeiro jogo e, assim, deu adeus ao mata-mata nacional.

“Não conseguimos ter o controle do jogo, além de pouca coragem para jogar. Até nos defendemos bem em linha baixa, mas com a bola fomos nulos. Assim, não conseguimos praticar o que temos de bom. Portanto, não temos nem como reclamar de um pênalti ou qualquer coisa. Não colocamos em prática o que treinamos na semana. Não consigo explicar. Me sinto mal, não por perder, mas sim porque não produzimos nada”, analisou o treinador.

O Bahia chegou duplamente embalado para alcançar o que seria uma classificação inédita para as semifinais da Copa do Brasil. Inicialmente, pelo triunfo por 1 a 0 sobre os cariocas na Arena Fonte Nova. Depois, pela conquista do pentacampeonato da Copa do Nordeste, no último fim de semana, sobre o Confiança. Desse modo, o Esquadrão passa a acumular dez eliminações na fase de quartas de final.

