Canobbio vive temporada mais artilheira da carreira

Uruguaio foi decisivo na classificação do Fluminense na Copa do Brasil
Autor Jogada 10
Decisivo na classificação do Fluminense à semifinal da Copa do Brasil, Canobbio vive uma temporada especial. Afinal, o uruguaio marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, nesta quarta-feira (10), pelo jogo de volta das quartas de final, e chegou a dez no ano. Assim, atingiu o seu ano mais artilheiro da carreira.

Contratado em janeiro deste ano por 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões), Canobbio já soma dez gols e cinco assistências em 39 jogos. Além das participações em gols, o uruguaio se destaca também por sua contribuição tática. Afinal, assim conseguiu conquistar o coração do técnico Renato Gaúcho e se firmar entre os titulares.

Com o gol de pênalti contra o Bahia, Canobbio chegou a dez na temporada. Assim, atingiu o seu ano mais goleador da carreira, superando a marca do Athletico-PR em 2024, com nove gols em 48 partidas. Antes, chegou a marcar sete gols em 43 jogos pelo Peñarol na temporada 2020/21.

Além disso, Canobbio está perto de atingir a sua temporada com mais participações em gols na carreira. Afinal, na temporada 2020/21 e em 2024 somou 16 participações em gols. Agora, o uruguaio já soma 15 pelo Fluminense. Portanto, está a uma participação de igualar e duas para superar.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (13), às 21h (de Brasília), contra o Corinthians, no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. Já a semifinal da Copa do Brasil acontecerá em dezembro. Antes, tem as quartas de final da Sul-Americana, contra o Lanús, da Argentina, nos dias 16 e 23.

Fluminense

