Barreal projeta duelo do Santos contra o Atlético-MG: “Vai ser difícil”

“Vai ser um jogo difícil. O estádio deles, com o gramado… Vai ser difícil. Mas estamos treinando bem para fazer um grande jogo. Foram duas semanas boas, tivemos muito tempo para nos preparar. Treinamos bem. Todo mundo está preparado”, disse Barreal.

O Santos se prepara para enfrentar o Atlético-MG no próximo domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o meia-atacante Álvaro Barreal projetou o confronto. O argentino espera um jogo complicado, especialmente pelo gramado sintético da Arena MRV, mas ressaltou a boa preparação do elenco santista.

O Peixe não entra em campo desde 31 de agosto, quando empatou em 0 a 0 com o Fluminense. Desde então, a equipe se dedicou apenas aos treinos no CT Rei Pelé, aproveitando o período para ajustes táticos e físicos.

Além disso, o clube anunciou quatro reforços no período, incluindo dois argentinos. Barreal destacou a importância da chegada dos compatriotas e a integração com o grupo.

“Chegaram dois argentinos. Para os argentinos que estavam aqui é bom. Eu já conhecia o Lautaro Díaz e tenho amigos em comum com o Adonis. Recebemos muito bem eles”, completou.

O Santos agora se concentra em manter a boa preparação para buscar um resultado positivo fora de casa e se aproximar das primeiras posições do Brasileirão.