Auxiliar técnico do Fluminense vira réu por violência contra ex-mulher

Auxiliar técnico do Fluminense vira réu por violência contra ex-mulherVítima, que foi casada com Alexandre Mendes afirmou que sofreu atos de humilhação, além de ser dopada frequentemente
Auxiliar técnico do Fluminense, Alexandre Mendes, se encontra com um problema na Justiça. Ele se tornou réu por violência doméstica e psicológica contra a sua ex-esposa. O profissional, que integra a comissão técnica de Renato Gaúcho, sofreu denúncia pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) pelos crimes. A decisão já foi aceita pelo 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. As informações inicias são do Portal Léo Dias.
A ex-esposa de Alexandre Mendes afirmou que foi vítima de atos de humilhação, além de dopagem frequentemente pelo auxiliar técnico. Ela também relatou xingamentos e humilhações pelo profissional em diversos momentos.
Na temporada passada, Alexandre passou por um afastamento do Grêmio após as investigações chegarem à polícia devido às denúncias feitas pela ex-mulher. Naquela ocasião, a 2ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre não indiciou o auxiliar.
A defesa do auxiliar, aliás, alegou na época inocência do profissional: “Temos provas de que ele não cometeu qualquer tipo de violência. Inclusive na data em que a suposta vítima alega ter sofrido a agressão, o Alexandre estava em viagem. Além disso, também temos provas de que esta pessoa é reincidente em denúncia caluniosa com base na Lei Maria da Penha”, dizia o texto.
Porém, neste ano, o caso foi para 5ª Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher de Porto Alegre, que indiciou o auxiliar técnico. O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou a denúncia à Justiça, que tornou Alexandre Mendes réu.
