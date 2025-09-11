Auxiliar técnico do Fluminense vira réu por violência contra ex-mulher

Vítima, que foi casada com Alexandre Mendes afirmou que sofreu atos de humilhação, além de ser dopada frequentemente

Auxiliar técnico do Fluminense, Alexandre Mendes, se encontra com um problema na Justiça. Ele se tornou réu por violência doméstica e psicológica contra a sua ex-esposa. O profissional, que integra a comissão técnica de Renato Gaúcho, sofreu denúncia pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) pelos crimes. A decisão já foi aceita pelo 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. As informações inicias são do Portal Léo Dias.

A ex-esposa de Alexandre Mendes afirmou que foi vítima de atos de humilhação, além de dopagem frequentemente pelo auxiliar técnico. Ela também relatou xingamentos e humilhações pelo profissional em diversos momentos.