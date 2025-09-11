Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acórdão do caso Bruno Henrique prevê pedido de internacionalização da pena

Sugestão veio da procuradoria do STJD, que será encaminhado por ofício à CBF para que o atacante não atue fora do Brasil
O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, recebeu uma suspensão de 12 jogos do STJD por conta do envolvimento de facilitação de apostas esportivas. Entretanto, o acórdão do julgamento em primeira instância determina que a pena vale apenas para o Campeonato Brasileiro, mas há uma proposição para que ela seja levada para fora do país

A procuradoria do STJD sugeriu a internacionalização da pena baseada em artigos do Código Disciplinar da Fifa e do Regulamento Geral de Competições da CBF de 2025. Um ofício será enviado para a CBF para a extensão dos efeitos do processo junto à Fifa.

O relator do processo, Dr. Alcino Guedes, argumentou sobre a decisão. Na sua visão, a ausência da internacionalização da pena seria um “salvo-conduto” para que Bruno Henrique, ou outro condenado, atuasse fora do país.

“Não faria sentido se as punições aplicadas fossem desconsideradas fora do território nacional, como um salvo-conduto para a livre atuação dos denunciados em outro país. Em especial diante do caráter de gravidade das infrações disciplinares cometidas. Assim, em se confirmando a punição, defiro o pleito da PJD e determino, após o trânsito em julgado desta decisão, a expedição de ofício à CBF, escoltado da cópia da denúncia e da decisão firmada por este colegiado, visando a extensão dos efeitos das penas aplicadas e sua anotação junto ao cadastro dos atletas perante a Fifa”, explanou.

Bruno Henrique poderá atuar na Libertadores

Entretanto, o ofício só será enviado à CBF após o julgamento em segunda instância, que não tem data definida. O Flamengo recorreu ao Pleno do STJD e também deu entrada em um efeito suspensivo. Como o Rubro-Negro entra em campo na semana que vem pela Libertadores, contra o Estudiantes, Bruno Henrique poderá atuar. Já que o duelo se trata de uma partida internacional.

Tags

Flamengo cbf

