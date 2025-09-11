“Ser eu”: Flamengo cutuca Vasco em chamada para decisão da Copa do Brasil

“Ser eu”: Flamengo cutuca Vasco em chamada para decisão da Copa do BrasilRubro-Negro provocou o arquirrival às vésperas do clássico que vale a vida do Cruz-Maltino na competição nacional, contra o Botafogo
Embora não seja dia de Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco mostram que a rivalidade está, sim, em dia. Isso porque o Rubro-Negro cutucou o arquirrival ao sinuar ‘cópia’ de referências em um post sobre a decisão contra o Botafogo, na noite desta quinta-feira (11), pelas quartas da Copa do Brasil.
Tudo começou quando o Cruz-Maltino fez uma publicação referente ao clássico desta quinta-feira: “Dia de Vasco pela Copa do Brasil! Por Nós. Pelos Nossos. Pelo Vasco. Juntos somos mais fortes”. O Rubro-Negro, então, interagiu nos comentários.
“Não sei se vocês perceberam, mas tem alguém querendo ser eu kkkkkk”, provocou.
Isso porque o Rubro-Negro usa tradicionalmente em campanhas institucionais, há mais de uma temporada, os dizeres: “Nós. Por nós. Pelos Nossos”. Assim, o clube ironizou a publicação do arquirrival acusando-o de cópia.
Não sei se vocês perceberam, mas tem alguém querendo ser eu kkkkkk
— Flamengo (@Flamengo) September 11, 2025
Repercussão nas redes
A postagem rubro-negra evidentemente gerou alta repercussão entre torcedores de ambos os clubes. Do lado rubro-negro, a ironia ganhou coro e provocações ainda mais intensas. Já os cruz-maltinos, ao menos em sua maioria, apontaram que a linguagem adotada se alinha a uma tendência comum de comunicação entre clubes.
tem alguem querendo ser eu pic.twitter.com/vk2IsaK0NP
— ssophi (@ssophixr) September 11, 2025
Cruz-maltinos nem só defenderam o clube, como também provocaram o arquirrival — eliminado da Copa do Brasil na fase anterior. Alguns até brincaram sobre a ação rubro-negra em solicitar reconhecimento a ONU como nação simbólico-cultural.
Esse período sem jogos tá fazendo mal pra vocês, né?
Esse período sem jogos tá fazendo mal pra vocês, né?

Além da loucura de quererem se denominar nação simbólico-cultural, agora acham que são donos de frases
