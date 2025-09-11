“Ser eu”: Flamengo cutuca Vasco em chamada para decisão da Copa do Brasil

Rubro-Negro provocou o arquirrival às vésperas do clássico que vale a vida do Cruz-Maltino na competição nacional, contra o Botafogo

Embora não seja dia de Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco mostram que a rivalidade está, sim, em dia. Isso porque o Rubro-Negro cutucou o arquirrival ao sinuar ‘cópia’ de referências em um post sobre a decisão contra o Botafogo, na noite desta quinta-feira (11), pelas quartas da Copa do Brasil.

Tudo começou quando o Cruz-Maltino fez uma publicação referente ao clássico desta quinta-feira: “Dia de Vasco pela Copa do Brasil! Por Nós. Pelos Nossos. Pelo Vasco. Juntos somos mais fortes”. O Rubro-Negro, então, interagiu nos comentários.