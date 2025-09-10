Vasco acerta empréstimo de Loide Augusto ao Rizespor, da Turquia

Atacante angolano não se adaptou ao futebol brasileiro e estava sem espaço após as chegadas de Andrés Gomez e Matheus França

O Vasco acertou a transferência por empréstimo de Loide Augusto, ao Rizespor, da Turquia. O atacante, que não vinha sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz, foi emprestado por um ano, com opção de compra prevista em contrato pelo clube turco. A informação foi publicada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Jogada10.

Loide foi contratado pelo Vasco no final de fevereiro deste ano, por 1,5 milhão (R$ 9 milhões na cotação da época), junto ao Alanyaspor, da Turquia. O angolano assinou até dezembro de 2027. O Cruz-Maltino espera ao menos recuperar o investimento feito no atacante, que não joga desde o dia 2 de agosto. Na ocasião, entrou no segundo tempo da derrota para o Mirassol, por 3 a 2, pelo Brasileirão.