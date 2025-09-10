Vasco acerta a rescisão de contrato com o atacante Alex Teixeira

Iniciativa para o fim do vínculo partiu da diretoria do clube; os jogadores Mauricio Lemos e Jean David também negociam suas saídas

O Vasco acertou a rescisão de contrato do atacante Alex Teixeira. A saída do jogador, de 35 anos, foi uma iniciativa da própria diretoria do clube. O time, de fato, chegou a um acordo amigável com o representante do atleta. O vínculo original do atacante com a equipe ia até o mês de dezembro. Ele, portanto, não enfrenta mais o Botafogo nesta quinta-feira (11).

O clube, inclusive, já soltou um comunicado oficial sobre a saída do jogador. Na nota, o Vasco fez questão de confirmar que a decisão ocorreu em comum acordo.