Vasco acerta a rescisão de contrato com o atacante Alex Teixeira

Iniciativa para o fim do vínculo partiu da diretoria do clube; os jogadores Mauricio Lemos e Jean David também negociam suas saídas
O Vasco acertou a rescisão de contrato do atacante Alex Teixeira. A saída do jogador, de 35 anos, foi uma iniciativa da própria diretoria do clube. O time, de fato, chegou a um acordo amigável com o representante do atleta. O vínculo original do atacante com a equipe ia até o mês de dezembro. Ele, portanto, não enfrenta mais o Botafogo nesta quinta-feira (11).

O clube, inclusive, já soltou um comunicado oficial sobre a saída do jogador. Na nota, o Vasco fez questão de confirmar que a decisão ocorreu em comum acordo.

“O Vasco da Gama informa que, de forma amigável e em comum acordo com as partes, acertou a rescisão contratual do atacante Alex Teixeira. O clube agradece ao cria da #BaseForte pelos serviços prestados e deseja êxito”, finaliza o comunicado.

Aliás, o CRVG fez questão de soltar um post bastante emocionante sobre a trajetória do jogador que é um dos ‘crias’ da Colina. Nas redes sociais, torcedores também fizeram questão de agradecer os serviços prestados.

