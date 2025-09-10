Treino do Palmeiras tem retorno de Maurício e Andreas no regenerativo

Meia pode ser a novidade do time contra o Internacional, assim como o recém-contratado, que pode estrear no próximo fim de semana / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras ganhou uma boa notícia nesta quarta-feira (10), na Academia de Futebol. O meia Mauricio, que vinha em tratamento por dores lombares, treinou normalmente em tempo integral com o elenco e deve estar à disposição para o confronto com o Internacional, sábado (13), às 18h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Outra novidade foi a reapresentação de Andreas Pereira, convocado pela seleção brasileira no jogo contra a Bolívia. Sem sair do banco de reservas, o meia realizou apenas atividades regenerativas no centro de excelência do Verdão, mas existe expectativa de que faça sua estreia já neste fim de semana.

Os demais convocados para seleções, Gustavo Gómez, Flaco López, Emiliano Martínez, Piquerez e Sosa, devem se apresentar ao longo do dia para avaliações médicas. Entre eles, apenas Gómez foi titular absoluto, atuando os 90 minutos nos dois compromissos do Paraguai, mas deve reforçar a equipe contra o Colorado. Já Raphael Veiga segue em transição física após dores no púbis e ainda é dúvida. No banco de reservas, o técnico Abel Ferreira será ausência confirmada, já que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com as novidades e ausências, um provável Palmeiras para encarar o Inter é: Weverton; Khellven (ou Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (ou Andreas Pereira) e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. O elenco alviverde ainda terá dois treinamentos com força máxima antes da partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão.