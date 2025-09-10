Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcedor é detido por insultos contra Mbappé, do Real Madrid; veja possíveis penas

Caso ocorreu na Espanha, pela segunda rodada da LaLiga, durante a comemoração de um dos gols do atacante francês
Mais um dos “casos isolados” de racismo no futebol resultou na prisão de um torcedor do Real Oviedo, na Espanha. O espanhol acabou detido pela Polícia Nacional após proferir insultos contra o atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, pela segunda rodada da LaLiga. O jogo ocorreu no último dia 24 de agosto, no Estádio Carlos Tartiere, casa do clube asturiano, mas o depoimento ocorreu nesta semana.

Segundo autoridades, o homem foi flagrado fazendo sons e gestos que imitavam macaco durante a comemoração do gol do francês. A emissora ‘Movistar TV’ registrou a cena por câmeras da transmissão, e as imagens foram reproduzidas no programa ‘El Día Después’.

A partir das imagens, a polícia conseguiu localizá-lo para agir de acordo com a legislação espanhola de combate à violência, racismo, xenofobia e intolerância nos esportes. O caso está sendo tratado como isolado, visto que não partiu de um coro coletivo.

Medidas legais e possíveis punições

Após ser conduzido à delegacia, o suspeito prestou depoimento e encaminhado ao Juizado de Primeira Instância de Oviedo. Ele responderá pelo crime de ofensa à integridade moral e incitação ao ódio. Que estão previstas em leis espanholas voltadas à repressão de crimes de natureza intolerante nos estádios.

O homem também responde pelos termos da Lei contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte. Este, por sua vez, prevê punições mais severas. Entre as sanções estão multas que podem variar de 60 mil a 650 mil euros (ou seja, até R$ 4,1 milhões na cotação atual), além do banimento de arenas esportivas por tempo indeterminado.

O caso está sob análise da Promotoria Delegada de Proteção Penal para a Igualdade e Contra a Discriminação. O órgão se encarrega especialmente de julgar crimes motivados por preconceito. Caso condenado, o autor poderá cumprir pena de até três anos de reclusão.

Atuação de Mbappé

O atacante teve atuação de destaque no confronto em questão. Ele marcou dois dos três gols da vitória merengue por 3 a 0, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Com Kylian Mbappé entre os destaques, a equipe lidera a competição pelo critério de desempate, com 100% de aproveitamento em três jogos.

O episódio reacendeu debates sobre segurança, responsabilidade dos clubes e o papel das ligas na prevenção a comportamentos discriminatórios nas arquibancadas. Com Vini Jr. no elenco, o Real Madrid tem papel fundamental neste cenário na atualidade.

Repercussão e próximos passos

Entidades ligadas aos direitos humanos e à integridade no esporte manifestaram apoio à investigação. Clubes e dirigentes também vêm sendo pressionados a adotarem medidas preventivas, como campanhas de conscientização e reforço de segurança nos estádios.

O Real Oviedo, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre o caso com seu torcedor. A LaLiga acompanha o desdobramento, que pode se tornar um precedente importante para episódios semelhantes no futebol europeu.

Tags

futebol internacional

