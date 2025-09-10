Textor garante à Eagle não ‘levar’ Botafogo para Ilhas Cayman

Empresário demonstra confiança no fim da batalha judicial contra os outros acionistas: "As coisas estão voltando ao normal" / Crédito: Jogada 10

Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor informou em carta de compromisso à Justiça do Rio que os atos societários da Assembleia Geral Extraordinária do 17 de julho não serão válidos. Dessa forma, o empresário mostrou que não levará as ações do Glorioso para uma empresa nas Ilhas Cayman. “As disputas judiciais estão terminando hoje e amanhã. Toda essa confusão começou com a ruptura na França, por causa da dificuldade dos políticos do futebol francês, e teve um efeito cascata nas percepções de como as mudanças poderiam ou não ocorrer no Brasil. Mas as coisas estão voltando ao normal”, contou John Textor, ao FogãoNet.